Aziz 2.bölüm fragmanı yayında! Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta Show Tv ekranlarına gelen Aziz dizisinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Aziz yeni bölümde; Aziz ve Dilruba'nın imkansız aşkı için çıkış yolu aranıyor. Dizide ortalık karışırken Aziz'in kararının ne olacağı merakla bekleniyor. Peki; Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Aziz yeni bölüm fragman ve özeti.
AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (2.BÖLÜM)
Aziz'in bir türlü ardını dönüp gidemediği Efnan'ı eve getirmesi tansiyonun yükselmesine sebep olur.
Kınalı Kaya'da Adem'le karşı karşıya gelen Dilruba ise beklenmedik bir hamle yapar. Aziz'in şehre gelişi dengeleri bozmuştur.
Bir yanda Aziz'e Antakya'da yürüyecek bir sokak bile bırakmak istemeyenler, bir yanda onu umutla bekleyenler… Saflar ayrılırken Aziz'in kararı çekip gitmek mi olacak yoksa kalıp her şeyi yeniden kurmak mı?
Aziz 2. Bölüm Ön İzleme fragmanı yayınlandı ''Sen öl ama Adem yaşasın diyorsun'' | Video
AZİZ DİZİSİ KONUSU
Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.
Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.
AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi isimler yer alıyor.
Murat Yıldırım- Aziz Payidar
Damla Sönmez – Dilruba
Simay Barlas – Efnan
Güven Murat Akpınar – Adem Payidar
Ahmet Mümtaz Taylan – Galip Payidar
Fırat Tanış – Delege Pierre
Eren Hacısalihoğlu – Kenan
Füsun Demirel – Nigar Payidar