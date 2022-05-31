Baba sezon finali ile Show TV'de yayınlanacak. Yayınlanacak sezon finalinde İlhan, Kadir'den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz'la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Peki Baba sezon final mi? Baba dizisi final mi, bitiyor mu, son bölüm ne zaman?
Baba dizisi, 31 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak 15. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak.
Beril Pozam, Oktay Çubuk, Macit Koper, Zeynep Tuğçe Bayat ve Özge Özacar'ın veda ettiği dizinin Eylül ayında yeniden ekranda olması bekleniyor.
İlhan, Kadir'den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz'la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar.
Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu'yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif'le el ele verir. Yaşar'ın Kadircan'la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.