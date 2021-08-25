Baht Oyunu 10. bölüm full izle! Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlıyor

Baht Oyunu dizisi 10. bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Baht Oyunu 10. Bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Baht Oyunu 10. Bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Baht Oyunu 10. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Ada, Bora'nın evinde Meltem'i bornozla görünce çılgına döner. Bora'yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar. Bora iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır.
Ada, Meltem'i yıldırmak için kurduğu plana Tuğçe'yi dahil eder. Ada'nın planı işler ve ikili Meltem'i şirketten uzak tutmanın bir yolunu bulur. Ada ve Tuğçe'nin çabaları Rüzgar'ın da dikkatinden kaçmaz. Rüzgar, Tuğçe'nin Meltem'e öfkesinin sebebini sorgulamaya başlar.
Ada, Meltem'e dair iz sürerken yanı başında Bora'yı bulur. Bora, Meltem konusundaki şüphelerini gidermek için Ada'yla birlikte hareket eder.
Ada, Meltem'in foyasını ortaya çıkaracak deliller bulur ve delilleri Bora ile paylaşır. Sonunda Bora'yı ikna etmeyi başardığını düşünürken işlerin daha da karışacağından habersizdir.