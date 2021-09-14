Baht Oyunu 13.bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu yeni bölümde Ada’nın gerçek ayrılık nedeni ortaya çıkacak!

Baht Oyunu 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu yeni bölümde; Bora, Ada'nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan eder. Ada ve Bora'nın ilişki hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratırken bazı şeyler hiç beklenilmeyen sonuçlar yaratacaktır. Baht Oyunu yeni bölüm fragman ve özetine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (13.BÖLÜM)

Bora, Ada'nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora'yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada'dan vazgeçer.

Bora, Ada'nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan eder. Ada ve Bora'nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora'yı inandırmak için çeşitli yollara başvurur. Ancak bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlar yaratacaktır.

Baht Oyunu 13. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Ada - Bora aşkında büyük fırtına yaklaşıyor...