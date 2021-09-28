Baht Oyunu yeni bölüm bu akşam var mı, saat kaçta, yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu 15. Bölüm fragmanı

Tuğçe Ada ve Bora'yı ayırmak için tüm hızıyla mücadele ederken ikilinin aşk hikayesi evliliğe doğru ilerlemektedir. Dizinin sevenleri, Ada ve Bora aşkının akıbetini merak ederek Baht Oyunu yeni bölüm bu akşam var mı, saat kaçta diye araştırıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin fragmanında, Bora'nın "Ben artık bizim kendi hikayemizi okumak istiyorum Ada"sözleri dikkat çekiyor. Baht Oyunu 15. Bölüm fragmanı haberimizde.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada ve Bora'nın romantik bir anında kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır. İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer.