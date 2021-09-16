Balık köftesi tarifi: Balık köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Balık köftesi tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu olarak Balık köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

BALIK KÖFTESİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

BALIK KÖFTESİ MALZEMELER

1 adet levrek

1 litre su

1 adet defne yaprağı

10-15 dal maydanoz

1 dal taze soğan

Bir tutam tuz

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı galeta unu

Fırında elma dilim patates için:

3 adet patates

Yeteri kadar su

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Birer tutam tuz, pul biber ve kekik

Süslemek için:Havuç, kırmızı ve çarliston biber, kiraz domates

BALIK KÖFTESİ YAPILIŞI