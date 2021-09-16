Balık köftesi tarifi: Balık köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Balık köftesi tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu olarak Balık köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
BALIK KÖFTESİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
BALIK KÖFTESİ MALZEMELER
- 1 adet levrek
- 1 litre su
- 1 adet defne yaprağı
- 10-15 dal maydanoz
- 1 dal taze soğan
- Bir tutam tuz
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 çorba kaşığı limon suyu
- 1 çorba kaşığı galeta unu
- Fırında elma dilim patates için:
- 3 adet patates
- Yeteri kadar su
- 1 çorba kaşığı sirke
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- Birer tutam tuz, pul biber ve kekik
- Süslemek için:Havuç, kırmızı ve çarliston biber, kiraz domates
BALIK KÖFTESİ YAPILIŞI
- Suyu bir tencereye alın ve ocağa oturtun.
- Kaynamaya başlayınca içine defne yaprağını atın ve bir taşım kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın.
- Suyun içine temizlenmiş balığı yerleştirin ve 2-3 dakika beklettikten sonra balığı sudan çıkarın.
- Balık etini elinizle didikleyip, bir kaba alın.
- İçine kıyılmış maydanoz ve taze soğan, zeytinyağı, limon suyu, galeta unu ve tuz katın.
- Tüm malzemeyi yoğurun ve dilediğiniz şekli verin.
- Balık köftelerini yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
- Fırında elma patates için patatesleri bol suda fırça yardımıyla yıkayın.
- 2 su bardağı suya sirke katın ve patatesleri 5-10 dakika bekletin.
- Tekrar yıkayın ve kabuklarını soymadan 1 parmak genişliğinde dilimleyin.
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz, pul biber ve kekiği patatesler ile iyice harmanlayın.
- Kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile fırın tepsisini yağlayın ve patatesi yayın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
- Daha sonra balık köftesini patates, havuç, biber ve kiraz domatesle süsleyin.