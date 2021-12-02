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Giriş Tarihi: 2.12.2021 23:14 Son Güncelleme: 2.12.2021 23:15

Balık mançuru tarifi: Balık mançuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Balık mançuru tarifi: Balık mançuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenen balık mançuru yemeğinin tarif bilgileri merak konusu olarak, “balık mançuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İzleyenler tarafından merak edilen balık mançuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Balık mançuru tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "balık mançuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

BALIK MANÇURU NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 1 kg balık (kuzu balığı, arap balığı, grida, mercan)
  • 1,5 kg soğan
  • 1,5 su bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı su
  • 1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
  • 1 çay kaşığı sirke
  • Tuz

BALIK MANÇURU NASIL YAPILIR?

  1. Soğanlar söğüş şeklinde irice doğranır ve sıvı yağda çok az kavrulur.
  2. Kavrulan soğanlara toz kırmızıbiber eklenir.
  3. Temizlenmiş balıklar, iki parmak kalınlığında dilimlenerek tencereye yerleştirilir.
  4. Dilimlenen balıkların üzeri kavrulan soğanla kaplanır ve üzerine su da eklenerek kısık ateşte pişirilir.
  5. Balıklar ocaktan alınmadan 5-10 dakika önce sirke ve tuz eklenir.
  6. Pişince ocaktan alınarak servisi yapılır.

KAYNAK: acunn.com

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Balık mançuru tarifi: Balık mançuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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