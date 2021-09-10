Giriş Tarihi: 10.9.2021 11:27

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı hangi kanalda olacak ve oyuncuları kimler?

Ekran hayatına yeni başlayacak olan dizi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı için geri sayım başladı. Eylül ayının ikinci haftasında yayın hayatına başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor. Midilli’den çıkan dört kardeşin yükseliş hikayesi ile denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizide Sipahi Yakup Ağa’nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüveni anlatılacak. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı hangi kanalda olacak ve oyuncuları kimler? İşte diziye dair bilgiler.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, dizi severler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan gibi isimlerin yer aldığı dizide denizlerin fatihine dönüşen Barbaros kardeşlerin hikayesi anlatılacak. Buna göre; Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi kanalda olacak ve oyuncuları kimler?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ KONUSU Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.