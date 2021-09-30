Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Barbaroslar 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli'ye dönmeyi seçer.

Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli'de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.

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Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır.

Hızır ve sırrın peşinden gidenler, yeni soruların cevabını bulmak için oldukça çetin mücadelelerin içerisine girerler. Hızır soruların cevaplarını bulup kadim düşmanlarını alt edebilecek mi?