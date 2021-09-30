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Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:58 Son Güncelleme: 30.9.2021 15:32

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Barbaroslar 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Barbaroslar 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayın hayatına TRT 1 ekranlarında yeni başlayan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisi izleyicilerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümü, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm hangi gün, saat kaçta yayınlanacak sorusuyla araştırılıyor. Yeni bölümde olacaklar da izleyicinin merak ettikleri arasında yer alıyor. Barbaroslar 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye ilişkin detaylar.

Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin serüvenini anlatan tarihi içerikli dizi üçüncü bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dikinciler, Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizi, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm hangi gün, saat kaçta sorularıyla gündeme geliyor. İşte Barbaroslar 3. Bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar.

BARBAROSLAR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Dizi, her hafta Perşembe günü saat 20:00'de ekrana gelecek.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli'ye dönmeyi seçer.

Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli'de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır.

Hızır ve sırrın peşinden gidenler, yeni soruların cevabını bulmak için oldukça çetin mücadelelerin içerisine girerler. Hızır soruların cevaplarını bulup kadim düşmanlarını alt edebilecek mi?

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Barbaroslar 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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