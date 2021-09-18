Bergen filminin başrol oyuncusu belli oldu! Acıların Kadını Bergen’in filmi ne zaman çıkacak, başrolü kim oynayacak?

Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı iddialarının ardından Bergen filminde başrol oyuncusu belirlendi. Filmde ünlü sanatçıyı güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Bu açıklamanın ardından ise yapımı heyecanla bekleyen sinemaseverler "Bergen filmi ne zaman çıkacak, kim oynayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; Pandemi nedeniyle bir kez ertelenen çekimler, sağlık koşullarının güvenceye alınmasıyla 20 Eylül'de start alacak. Peki, Bergen filmi ne zaman çıkacak, vizyona girecek? İşte detaylar...