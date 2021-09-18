Bergen filminin başrol oyuncusu belli oldu! Acıların Kadını Bergen’in filmi ne zaman çıkacak, başrolü kim oynayacak?

Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı iddialarının ardından Bergen filminde başrol oyuncusu belirlendi. Filmde ünlü sanatçıyı güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Bu açıklamanın ardından ise yapımı heyecanla bekleyen sinemaseverler "Bergen filmi ne zaman çıkacak, kim oynayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; Pandemi nedeniyle bir kez ertelenen çekimler, sağlık koşullarının güvenceye alınmasıyla 20 Eylül'de start alacak. Peki, Bergen filmi ne zaman çıkacak, vizyona girecek? İşte detaylar...
BAŞROL BELLİ OLDU!
Daha önce 'Bergen' rolü için yapımcı firma ile anlaşan Serenay Sarıkaya, yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı. Sarıkaya, sosyal medya hesabında yazılı açıklama yayınlamıştı. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Bergen rolünü canlandıracağını ilan etti.
BERGEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Acıların Kadını olarak da tanınan ve yüzüne kezzap atılmasının ardından ölüdürülen genç sanatçının hayatı, Bergen ismiyle beyazperdeye aktarılacak.Yapımın 2022'nin Şubat ayında vizyonda yer alması bekleniyor.