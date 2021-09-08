Bici Bici tarifi: Bici Bici nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bici Bici tarifi merak konusu olarak "Bici Bici nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
BİCİ BİCİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
BİCİ BİCİ MALZEMELERİ
- 4 çorba kaşığı toz şeker
- 5 su bardağı su
- 6 çorba kaşığı mısır nişastası
- 1 su bardağı soğuk süt
Üzeri için:
- Gülsuyu
- Sade dondurma
- Pudra şekeri
BİCİ BİCİ YAPILIŞI
- Toz şeker ve suyu derin bir tencereye alın.
- Ayrı bir yerde nişastayı süt içinde eritip tencereye ekleyin.
- Orta ateşte sürekli karıştırarak, muhallebiden daha yoğun bir kıvam alana dek pişirin.
- Geniş bir tepsiyi su ile ıslatın.
- Muhallebiyi tepsiye döküp, soğumaya bırakın.
- Dilimleyip servis bardaklarına alın.
- Üzerine gülsuyu gezdirin.
- Dondurma ile servis yapın.