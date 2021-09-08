Bici Bici tarifi: Bici Bici nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bici Bici tarifi merak konusu olarak "Bici Bici nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

BİCİ BİCİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

BİCİ BİCİ MALZEMELERİ

4 çorba kaşığı toz şeker

5 su bardağı su

6 çorba kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı soğuk süt

Üzeri için:

Gülsuyu

Sade dondurma

Pudra şekeri

BİCİ BİCİ YAPILIŞI