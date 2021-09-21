Bıldırcın Dolması tarifi: Bıldırcın Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Bıldırcın Dolması istenmesi sonrasında Bıldırcın Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ: BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR, GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

7-8 adet bıldırcın

2 adet ince kıyılmış kuru soğan

1 çay bardağı kabukları soyulmuş badem

2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)

Yeterince tuz ve karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı kuru üzüm

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak su

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR?