Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs Zafere Doğru yayın tarihi belli mi?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ikinci sezona "Kıbrıs: Zafere Doğru" ismiyle devam edecek. Dizinin sevenleri Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs Zafere Doğru yayın tarihi belli mi sorusunun yanıtı ve yeni sezona ilişkin merak edilenler haberimizde.
BİR ZAMANLAR KIBRIS SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
İnci, Müge ve Sandy'i Türkiye'ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy'e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar.
BİR ZAMANLAR KIBRIS SEZON FİNALİ ÖZETİ
Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali'nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar. Rauf ise Ankara'daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır. Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.
KIBRIS: ZAFERE DOĞRU 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçen Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, diziseverlerin araştırma konuları arasında yer alıyor. Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarını anlatan dizinin oyuncularının sete çıktığı öğrenildi. Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni sezonuna Ekim ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor. Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Diziyle ilgili güncel bilgi geldiğinde haberimizde yer alacak.