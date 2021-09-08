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Giriş Tarihi: 8.9.2021 16:31

Bizum Hoca 2 filmi konusu nedir? Bizum Hoca 2 filmi oyuncuları kimler?

Bizum Hoca 2 filmi konusu nedir? Bizum Hoca 2 filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam (8 Eylül Çarşamba) Kanal D ekranlarına gelecek olan Bizum Hoca 2 filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2020 yılı yapımı film komedi türünde olup yönetmen koltuğunda ise Serkan Acar ve Yılmaz Okumuş yer alıyor. Cezmi Baskın, Tuğba Çam gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Bizum Hoca 2 filmi konusu nedir? Bizum Hoca 2 filmi oyuncuları kimler?

Bizum Hoca 2 filmi 8 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Komedi türünde film sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan filmin yönetmen koltuğunda Serkan Acar ve Yılmaz Okumuş yer alıyor. Karadeniz filmi olan bu filmde; aşk, nefret, neşe ve tutku bir arada yaşanacak. Peki; Bizum Hoca 2 filmi konusu nedir? Bizum Hoca 2 filmi oyuncuları kimler?

BİZUM HOCA 2 FİLMİ KONUSU

Burası Karadeniz'dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..

BİZUM HOCA 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım yılı : 2020

Yönetmen : Serkan Acar, Yılmaz Okumuş

Türü : Komedi

Oyuncular : Cezmi Baskın, Tuğba Çom, Fatih Topçuoğlu, Onur Dilber, Seymen Aydın

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Bizum Hoca 2 filmi konusu nedir? Bizum Hoca 2 filmi oyuncuları kimler?
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