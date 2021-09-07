ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Bobby Charlton’ın 17 yıl formasını giydiği ve Alex Ferguson’ın 27 yıl teknik direktörlüğünü yaptığı futbol takımı hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Bobby Charlton’ın 17 yıl formasını giydiği ve Alex Ferguson’ın 27 yıl teknik direktörlüğünü yaptığı futbol takımı hangisidir? sorusunun cevabı