Boşver Arkadaş filmi konusu ve oyuncuları: Boşver Arkadaş filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

Birçok açıdan Yeşilçam'ın en beğenilen filmlerinden olan, Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı Boşver Arkadaş, Tarık Akan ve Selma Güneri'yi ekran başına taşıyor. Unutulmaz Ferit karakterini burada da devam ettiren Tarık Akan, fakir kalmış bir genç tiplemesini oynuyor. Peki, Boşver Arkadaş filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? İşte Boşver Arkadaş'ın konusu…
BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ KONUSU
Genç bir adamla eski sevgilisinin tekrardan karşılaşmasını konu edinen film, romantik komedi türündedir. Babası kaçakçılık suçundan hapis yatan Ferit, serseri bir hayat sürmektedir. Paris'ten dönünce babasının arkadaşı Selim'in yanında çalışmaya başlar. Selim de Ferit'in babası gibi kaçakçılıkla uğraşmaktadır. Ama Selim zengin görünümlü olduğu için yakalanmamaktır. Bir gün Selim'in evine gittiklerinde Ferit, eski sevgilisi Alev'in Selim ile evlendiğini fark eder. Kaçakçılıkta Selim'e yardım etmeye başlayan Ferit'in asıl amacı Alev ile yakınlaşmaktır.
BOŞVER ARKADAŞ OYUNCULARI
Tarık Akan - Ferit
Selma Güneri - Alev
Reha Yurdakul - Selim
Turgut Borali
Reha Kral - Ferit'in Annesi
Metin Çekmez - Kamil
Hasan Ceylan - Davut
Hüseyin Kutman - Komiser
Senar Seven
Kadir Savun - Veli Dayı
Ali Karagöz - Ferit'in Arkadaşı
BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?
Boşver Arkadaş 1974 yılında yapıldı.