Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Boşver Arkadaş filmi konusu ve oyuncuları: Boşver Arkadaş filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 28.5.2022 14:13 Son Güncelleme: 28.5.2022 14:15

Boşver Arkadaş filmi konusu ve oyuncuları: Boşver Arkadaş filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

Boşver Arkadaş filmi konusu ve oyuncuları: Boşver Arkadaş filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

Boşver Arkadaş Yeşilçam’ın en çok sevilen ve değeri bilinen filmleri arasında görülüyor. 70’li yılların en sevilen romantik komedi filmleri arasında yer almakta. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören filmde genç bir adamla eski sevgilisinin hikâyesi anlatılıyor. Zengin kız fakir olan tiplemesinin ilk örneklerinden olan Boşver Arkadaş, müzikleri ve oyuncularıyla sürekli merak ediliyor. Peki, Boşver Arkadaş nerede çekildi? İşte detaylar…

Birçok açıdan Yeşilçam'ın en beğenilen filmlerinden olan, Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı Boşver Arkadaş, Tarık Akan ve Selma Güneri'yi ekran başına taşıyor. Unutulmaz Ferit karakterini burada da devam ettiren Tarık Akan, fakir kalmış bir genç tiplemesini oynuyor. Peki, Boşver Arkadaş filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? İşte Boşver Arkadaş'ın konusu…

BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ KONUSU

Genç bir adamla eski sevgilisinin tekrardan karşılaşmasını konu edinen film, romantik komedi türündedir. Babası kaçakçılık suçundan hapis yatan Ferit, serseri bir hayat sürmektedir. Paris'ten dönünce babasının arkadaşı Selim'in yanında çalışmaya başlar. Selim de Ferit'in babası gibi kaçakçılıkla uğraşmaktadır. Ama Selim zengin görünümlü olduğu için yakalanmamaktır. Bir gün Selim'in evine gittiklerinde Ferit, eski sevgilisi Alev'in Selim ile evlendiğini fark eder. Kaçakçılıkta Selim'e yardım etmeye başlayan Ferit'in asıl amacı Alev ile yakınlaşmaktır.

BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin iki farklı şehirde çekildiği biliniyor. İstanbul sahneleri Bakırköy, Yeşilköy, Taksim ve Beyoğlu'nda çekildi. Bursa'daki çekimler ise Uludağ'da kayıt altına alındı.

BOŞVER ARKADAŞ OYUNCULARI

Tarık Akan - Ferit

Selma Güneri - Alev

Reha Yurdakul - Selim

Turgut Borali

Reha Kral - Ferit'in Annesi

Metin Çekmez - Kamil

Hasan Ceylan - Davut

Hüseyin Kutman - Komiser

Senar Seven

Kadir Savun - Veli Dayı

Ali Karagöz - Ferit'in Arkadaşı

BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Boşver Arkadaş 1974 yılında yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boşver Arkadaş filmi konusu ve oyuncuları: Boşver Arkadaş filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA