Boşver Arkadaş filmi konusu ve oyuncuları: Boşver Arkadaş filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

Birçok açıdan Yeşilçam'ın en beğenilen filmlerinden olan, Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı Boşver Arkadaş, Tarık Akan ve Selma Güneri'yi ekran başına taşıyor. Unutulmaz Ferit karakterini burada da devam ettiren Tarık Akan, fakir kalmış bir genç tiplemesini oynuyor. Peki, Boşver Arkadaş filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? İşte Boşver Arkadaş'ın konusu…