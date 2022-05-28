Bücür filmi konusu ve şarkısı ile Bücür filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bücür oyuncuları ile çocukların sevdiği kadroyu bir araya getiriyor. Bu gece 23.45'te Show TV ekranlarında yayımlanacak olan film aile sinema geceleri için oldukça uygun. Bücür konusu ve şarkısı ile gündemdeki yerini alırken sinema gecesi için hazırlık tamamlandı. Afacan bir çocuğun maceralarını anlatan film bu akşam yayında. Peki, Bücür filmi nerede çekildi? İşte detaylar…
BÜCÜR KONUSU
Ultra zeki bir çocuk olan Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Yoğun bilgisayar becerileri sayesinde annesinin izine rastlar ve İstanbul'a gitmenin bir yolunu bulur. Annesini ararken tuhaf bir tesadüf eseri rastladığı Özge ile başlarını büyük bir belaya sokarlar. Kendini nefes nefese bir kovalamaca içinde bulan Umut, hem annesinin izini sürdürmeye hem de Özge Abla ile peşlerine düşen adamları atlatmaya çalışacaklardır.