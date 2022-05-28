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Giriş Tarihi: 28.5.2022 17:08

Bücür filmi konusu ve şarkısı ile Bücür filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bücür filmi konusu ve şarkısı ile Bücür filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Komedi ve aile türündeki Bücür filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2018 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Umut Kırca oturuyor. Bücür konusu ve şarkısı ile özellikle çocukların en sevdiği yapımlar arasında yerini aldı. Afacan çocuk maceralarına iyi bir örnek olan Bücür oyuncuları ile de izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Bücür filmi nerede çekildi? İşte film hakkında tüm merak edilenler…

Bücür oyuncuları ile çocukların sevdiği kadroyu bir araya getiriyor. Bu gece 23.45'te Show TV ekranlarında yayımlanacak olan film aile sinema geceleri için oldukça uygun. Bücür konusu ve şarkısı ile gündemdeki yerini alırken sinema gecesi için hazırlık tamamlandı. Afacan bir çocuğun maceralarını anlatan film bu akşam yayında. Peki, Bücür filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

BÜCÜR KONUSU

Ultra zeki bir çocuk olan Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Yoğun bilgisayar becerileri sayesinde annesinin izine rastlar ve İstanbul'a gitmenin bir yolunu bulur. Annesini ararken tuhaf bir tesadüf eseri rastladığı Özge ile başlarını büyük bir belaya sokarlar. Kendini nefes nefese bir kovalamaca içinde bulan Umut, hem annesinin izini sürdürmeye hem de Özge Abla ile peşlerine düşen adamları atlatmaya çalışacaklardır.

BÜCÜR OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ümit Erdim

BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile ve komedi türündeki filmin çekimleri İstanbul Bayrampaşa'da ve Miniatürk içinde gerçekleştirildi.

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Bücür filmi konusu ve şarkısı ile Bücür filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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