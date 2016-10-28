Bugün (28 ekim 2016) okullar yarım gün mü, tam gün resmi tatil mi? - SON DAKİKA

Öğrenciler ve çalışanlar için günün ilk merak edilen konusu "bugün resmi tatil mi?" sorusu oldu. 28 Ekim 2016 ile ilgili daha önce yaptığımız açıklamalardan sizlere bu konuyla ilgili detaylı bilgileri aktarmıştık.

Şuan son durum bilgisini sizlere aktarıyoruz.

Bugün öğrenciler için tatil mi?

Bu sene 28 Ekim, Cuma gününe denk geldiğinden dolayı öğrencilerde tatil beklentisi oluştu. Yalnız MEB tarafından bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu da önceki senelerde uygulanan yönetmeliğin uygulanması anlamına geliyor.

Yönetmeliğe göre:

Bugün (28 Ekim 2016) 13:00'de tatil başlıyor ve 1.5 gün olarak devam ediyor.

Okula daha geç giden öğrenciler içinde yine aynı saat dilimi geçerlidir.

Geçen sene nasıl olmuştu?

Geçtiğimiz sene konu ile ilgili MEB tarafından açıklamar yapılmıştı. Bu açıklamalar ile birlikte 28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in ise tam gün olduğu açıklanmıştı. Hala MEB tarafından açıklama yapılmasada resmi takvimlerde yer aldığı gibi ve yönetmeliğe uygun şekilde 1.5 gün tatildir.

