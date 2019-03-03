Büyük ödüllü Hadi İpucu sorusu cevabı: 2019 Formula 1 yarışları nerede başlayacak? 3 Mart Hadi İpucu Sorusu cevabı

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve mobil platformda yüzbinlerce kişiye ulaşmayı başaran Hadi, her gün yayınladığı ipucu sorularıyla vatandaşlara bir soru bilme hakkı tanıyor. Peki, bugün sorulacak olan Hadi İpucu sorusu ve cevabı nedir? Hadi bugünkü paylaşımında tam net olarak bir soru sormadığı için cevabı şu şekilde özetleyebiliriz…

HADİ İPUCU SORUSU: 2019 FORMULA 1 YARIŞLARI NEREDE BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin ilk canlı mobil bilgi yarışması olan ve çıktıktan kısa bir süre sonra yüzbinlerce kişiye ulaşmayı başaran Hadi'nin bugünkü ipucu sorusunu sizler için hazırladık…