Büyük ödüllü Hadi İpucu sorusu cevabı: 2019 Formula 1 yarışları nerede başlayacak? 3 Mart Hadi İpucu Sorusu cevabı
HADİ İPUCU SORUSU: 2019 FORMULA 1 YARIŞLARI NEREDE BAŞLAYACAK?
3 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI! 2019 FORMULA 1 YARIŞLARI NEREDE YAPILACAK?
F1 olan, Grand Prix Yarışları olarak da bilinen Formula 1; tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini oluşturan yarışlar dizisidir. F1; bir yıl boyunca, her birine Grand Prix adı verilen ve değişik ülkelerde özel yollarda koşulan yarışlardan oluşur. Yılsonunda toplanan puanlara göre Pilotlar Şampiyonluğu ile Takımlar Şampiyonası (Otomobil Yapımcıları Birinciliği) ödülleri verilir.
Özetlemek gerekirse, 17 Mart 2019'da Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak olması doğru cevabı Avusturalya yapıyor.
