Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Turkuvaz Medya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Turkuvaz Medya Grubu Trabzon Bölge Müdürlüğünde yetkililer ve çalışanlar ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Turkuvaz Medya Trabzon Bölge Müdürlüğüne ilk defa geldiğini belirterek "Gerçekten çok güzel bir tesis. Medya günümüzde çok önemli. Turkuvaz Medya Grubu hem yazılı hem de görsel basın anlamında ülkemizin en önemli medya kuruluşlarından birisidir. Turkuvaz Medya Grubu bu anlamda işlevini en iyi şekilde yerine getiriyor" dedi.

Turkuvaz Medya Grubu Trabzon Bölge Müdürü Ali Mollaibrahimoğlu da, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğluna, Turkuvaz Medya Grubu Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün içerisinde yer alan birimler, baskı tesisleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Mollaibrahimoğlu,"Trabzon Bölge Müdürlüğü olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin tamamına gazete dağıtımı yapıyoruz. Gazete dağıtımının yanı sıra gazete baskı işleri aynı tesiste yapılmaktadır" dedi.