Camdaki Kız Gülizar kimdir, gerçek adı ne? Camdaki Kız yeni oyuncusu Şenay Kösem kimdir, kaç yaşında, nereli?

Camdaki Kız dizisinin yeni sezonuna Hayri rolüyle giriş yapan Cihangir Ceyhan'a ek olarak iki yeni oyuncu daha dahil oldu. Gülcihan'ın kız kardeşi Gülizar ve eşi Cavit diziye renk katan karakterler arasına girdi. Yeni bölümün ardından, Camdaki Kız Gülizar kimdir, gerçek adı ne sorusu gündeme geldi. Camdaki Kız yeni oyuncusu Şenay Kösem kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler gibi sorular izleyicinin gündeminde yer alıyor. İşte Şenay Kösem hakkında merak edilenlerin yanıtı.

CAMDAKİ KIZ GÜLİZAR KİMDİR?

Camdaki Kız Gülizar karakteri; Gülcihan Koroğlu'nun kız kardeşidir. Ancak iki kardeşin arası pek iyi değildir. İki kardeşin tesadüfi karşılaşması, ilk andan itibaren soğuk rüzgarlar estirir.