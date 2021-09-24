Camdaki Kız Gülizar kimdir, gerçek adı ne? Camdaki Kız yeni oyuncusu Şenay Kösem kimdir, kaç yaşında, nereli?

Camdaki Kız dizisinin yeni sezonuna Hayri rolüyle giriş yapan Cihangir Ceyhan'a ek olarak iki yeni oyuncu daha dahil oldu. Gülcihan'ın kız kardeşi Gülizar ve eşi Cavit diziye renk katan karakterler arasına girdi. Yeni bölümün ardından, Camdaki Kız Gülizar kimdir, gerçek adı ne sorusu gündeme geldi. Camdaki Kız yeni oyuncusu Şenay Kösem kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler gibi sorular izleyicinin gündeminde yer alıyor. İşte Şenay Kösem hakkında merak edilenlerin yanıtı.
CAMDAKİ KIZ GÜLİZAR KİMDİR?
Camdaki Kız Gülizar karakteri; Gülcihan Koroğlu'nun kız kardeşidir. Ancak iki kardeşin arası pek iyi değildir. İki kardeşin tesadüfi karşılaşması, ilk andan itibaren soğuk rüzgarlar estirir.
ŞENAY KÖSEM KİMDİR?
4 Haziran 1977 tarihinde Amasra Bartın'da doğan Şenay Kösem, Camdaki Kız dizisine dahil oldu.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Şenay Kösem, ilk kez 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisinde oynadı.
Şenay Kösem, daha sonra Evdeki Yabancı isimli dizide Yeşim karakterini canlandırdı. Çocuklar Duymasın, Avrupa Yakası, İki Aile, Doktorlar, Pis Yedili gibi dizilerde yer aldı. Pis Yedili dizisinde Eda Ece'nin canlandırdığı Cimbom karakterinin annesi olarak akıllara kazındı.
ŞENAY KÖSEM OYNADIĞI DİZİLER
2006 - İki Aile (Oya)
2004 - Avrupa Yakası (Ece)
2004 - Ağa Kızı (Jeniffer)
2004 - Perçem
2003 - Melek
2003 - Patron Kim
2003 - Çaylak
2000 - Evdeki Yabancı (Yeşim)