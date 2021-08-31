Camdaki Kız yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor, Eylül’ün kaçında?

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Nalan, Koroğlu malikanesinde bambaşka bir hayatına giriş yapmıştı. Camdaki Kız yeni sezonuyla 9 Eylül Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Nalan ile Sedat'ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek.

'Camdaki Kız' yeni sezon fragmanı | Video