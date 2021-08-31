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Giriş Tarihi: 31.8.2021 01:18 Son Güncelleme: 31.8.2021 01:18

Camdaki Kız yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor, Eylül'ün kaçında?

Camdaki Kız yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor, Eylül’ün kaçında?

Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız dizisi yaz tatili ile birlikte sezon finaline girmişti. Eylül ayına kısa bir süre kala pek çok dizi ekranlara yeni sezon bölümleri ile geri dönecek. Bunlardan bir tanesi de Camdaki Kız dizisi oluyor. Başrolünde Burcu Biricik’in Nalan rolüyle yer aldığı dizide Nalan, Sedat ile hayatını birleştirmiş ve yeni bir dönem başlamıştır. Dizinin yeni sezondan tanıtım fragmanı da yayınlandı. Peki; Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor?

Nalan ile Sedat'ın düğünü ile sezona veda eden Camdaki Kız yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizinin başrolünde Burcu Biricik yer alıyor. Dizinin yeni sezon tanıtım fragmanında Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla birlikte gelen değişimler ele alınacak. Peki; Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Camdaki Kız yeni sezon tanıtım fragmanı!

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Nalan, Koroğlu malikanesinde bambaşka bir hayatına giriş yapmıştı. Camdaki Kız yeni sezonuyla 9 Eylül Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Nalan ile Sedat'ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek.

'Camdaki Kız' yeni sezon fragmanı | Video

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Camdaki Kız yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor, Eylül'ün kaçında?
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