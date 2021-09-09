Cannelloni tarifi: Cannelloni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Cannelloni yemeği MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında yer aldı. Bu gelişme sonrasında Cannelloni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.
1 makarnayı bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su, az tuz ve sıvıyağ ekleyin. Yapışmaması için arada bir karıştırarak pakette belirtilen süre kadar haşlayın. Piştikten sonra süzün ve soğuk sudan geçirin. 2 Kurutulmuş domatesi 1 saat sıcak suda bekletin ve süzüp, dilediğiniz şekilde doğrayın. Kavurmayı 1 çay kaşığı tereyağında ısıtın. İçine zarlarını soyup kıydığınız mantarı ilave edip, 1-2 dakika kavurun. Kurutulmuş domatesi, kavurmanın içine katın ve şöyle bir çevirdikten sonra ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Makarnaların içine bu harcı doldurun ve ısıya dayanıklı bir fırın kabının içine yan yana dizin. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritin ve unu ilave edip, hafif pembeleşene kadar kavurun. Süt ekleyip, fazla koyu olmayan bir sos elde edin ve makarnanın üzerine gezdirin. Parmesan peynirini de serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Canneloni, geniş rulo şeklinde bir makarna çeşididir. Büyük marketlerden temin edebilirsiniz.