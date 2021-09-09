Cannelloni tarifi: Cannelloni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Cannelloni yemeği MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında yer aldı. Bu gelişme sonrasında Cannelloni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

CANNELLONİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

CANNELLONİ MALZEMELER

25 adet canneloni makarna

Yeteri kadar su

1 tatlı kaşığı sıvıyağ

200 gram kavurma

250 gram mantar

200 gram kurutulmuş domates

2 çorba kaşığı +1 çay kaşığı

tereyağı

1 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

CANNELLONİ YAPILIŞI

1 makarnayı bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su, az tuz ve sıvıyağ ekleyin. Yapışmaması için arada bir karıştırarak pakette belirtilen süre kadar haşlayın. Piştikten sonra süzün ve soğuk sudan geçirin. 2 Kurutulmuş domatesi 1 saat sıcak suda bekletin ve süzüp, dilediğiniz şekilde doğrayın. Kavurmayı 1 çay kaşığı tereyağında ısıtın. İçine zarlarını soyup kıydığınız mantarı ilave edip, 1-2 dakika kavurun. Kurutulmuş domatesi, kavurmanın içine katın ve şöyle bir çevirdikten sonra ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Makarnaların içine bu harcı doldurun ve ısıya dayanıklı bir fırın kabının içine yan yana dizin. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritin ve unu ilave edip, hafif pembeleşene kadar kavurun. Süt ekleyip, fazla koyu olmayan bir sos elde edin ve makarnanın üzerine gezdirin. Parmesan peynirini de serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Canneloni, geniş rulo şeklinde bir makarna çeşididir. Büyük marketlerden temin edebilirsiniz.