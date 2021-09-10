Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi için heyecan dorukta. Polisiye türde film sevenlerin kaçırmak istemeyeceği bu filmin yönetmen koltuğunda ünlü isim Abdullah Oğuz oturuyor. Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedinin bulunmasının ardından başlayan hikayeyi ele alan Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi konusu nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi oyuncuları kimler?

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ FİLMİ KONUSU

Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin'in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Abdullah Oğuz

Yapım Yılı : 2021

Türü : Polisiye

Oyuncular : Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı