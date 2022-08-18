Cheesecake Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Evde Cheesecake Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

MasterChef yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından Cheesecake istenmesi sonrası tarifi merak konusu oldu. Bu bağlamda Cheesecake tarifi bilgilerine erişmek isteyenler Cheesecake nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Cheesecake nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte tarifi…

CHEESECAKE TARİFİ: CHEESECAKE NASIL YAPILIR, GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

MALZEMELER

1 kavanoz Fruppa Frambuaz Reçeli

200 gram petibör bisküvi

50 gram eritilmiş margarin

2 su bardağı süzme yoğurt

1 paket çiğ krema

1 paket labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

6 adet yumurta

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı limon suyu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

2 paket vanilya

YAPILIŞI