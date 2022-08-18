Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Cheesecake Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Evde Cheesecake Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:50 Son Güncelleme: 18.8.2022 10:50

Cheesecake Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Evde Cheesecake Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Cheesecake Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Evde Cheesecake Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

MasterChef son bölümde oynanan ödül oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Cheesecake yapmaları istendi. Bu bağlamda ekranda gördüğü tatlıyı evde yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Cheesecake tarifi ile ilgili olarak, Cheesecake nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Cheesecake nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte en lezzetli tarifi…

MasterChef yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından Cheesecake istenmesi sonrası tarifi merak konusu oldu. Bu bağlamda Cheesecake tarifi bilgilerine erişmek isteyenler Cheesecake nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Cheesecake nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte tarifi…

CHEESECAKE TARİFİ: CHEESECAKE NASIL YAPILIR, GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

MALZEMELER

  • 1 kavanoz Fruppa Frambuaz Reçeli
  • 200 gram petibör bisküvi
  • 50 gram eritilmiş margarin
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 paket çiğ krema
  • 1 paket labne peyniri
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 6 adet yumurta
  • 2 çorba kaşığı mısır nişastası
  • 2 çorba kaşığı limon suyu
  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu
  • 2 paket vanilya

YAPILIŞI

  1. Bisküvileri mutfak robotunda toz haline gelinceye kadar çekip eritilmiş margarin ile karıştırın.
  2. Karışımı 28 cm'lik kelepçeli kek kalıbına elinizle düzelterek yayın.
  3. Reçel hariç kalan malzemeyi mutfak robotunun çırpma aparatı ile iyice karıştırın ve bisküvili karışımın üzerine dökün.
  4. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar (35 dakika) pişirin.
  5. Keki kalıptan çıkarmadan, en az 3 saat bekletin.
  6. Daha sonra kalıptan alıp, dilediğiniz boyutta dilimleyin.
  7. Fruppa Frambuaz Reçeli'ni cheesecake dilimlerinin üzerine gezdirin.
  8. Dilerseniz nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cheesecake Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Evde Cheesecake Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA