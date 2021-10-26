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Giriş Tarihi: 26.10.2021 22:37 Son Güncelleme: 26.10.2021 22:37

Ciğer Terrine tarifi: MasterChef Ciğer Terrine nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ciğer Terrine tarifi: MasterChef Ciğer Terrine nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Ciğer Terrine ile ilgili tarif bilgileri programı izleyenler tarafından merak edilerek Ciğer Terrine nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Ciğer Terrine nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Ciğer Terrine tarifi, Masterchef 2021 son bölümü izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek Ciğer Terrine nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

CİĞER TERRİNE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

CİĞER TERRİNE TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

  • 500 gr. dana ciğeri
  • 250 gr. sinirsiz dana eti (tranş, yumurta, veya sokumdan)
  • 250 gr. iç yağı
  • 300 gr. krema
  • 3 yumurta
  • 4 çorba kaşığı un
  • 1 soğan
  • 1 çorba kaşığı silme tuz
  • 5 adet tane karabiber
  • Az fesleğen
  • Az biberiye

CİĞER TERRİNE NASIL YAPILIR?

  1. Krema yumurta ve un hariç bütün malzemeyi karıştırınız
  2. İnce aynalı makinadan iki üç defa çekip bir kaba koyunuz
  3. Ağaç bir spatula ile karıştırarak unu yedirip yumurta ve kremayı ilâve ederek yedirip iyice karıştırınız
  4. Yirmi santim kutrunda oval bir terinin, yoksa güvecin veya bir kalıbın veya kek kalıbının içine mümkün olduğu kadar ince dilimlenmiş iç yağı ile kaplayınız
  5. Hazırladığınız harcı içine doldurup üzerine tekrar ince dilimlenmiş iç yağı ile kapatınız
  6. Üzerine iki adet defneyaprağı koyunuz
  7. Üzerini iki katlı yanmaz alüminyum kâğıdı ile yoksa yağlı kâğıt ile kapatıp kapağını kapatınız
  8. Bir tepsiye kalıbın yarısı seviyesine gelecek şekilde su koyup kalıbı suyun içine oturtunuz
  9. Orta ateşli fırında bir saat pişiriniz
  10. Fırından ve suyun içinde çıkarıp yağını süzdürüp ikisini ayrı ayrı buzlukta muhafaza ediniz
  11. Bir gün sonra dilim dilim keserek servis ediniz.

KAYNAK: acunn.com

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Ciğer Terrine tarifi: MasterChef Ciğer Terrine nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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