Ciğer Terrine tarifi: MasterChef Ciğer Terrine nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ciğer Terrine tarifi, Masterchef 2021 son bölümü izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek Ciğer Terrine nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

CİĞER TERRİNE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

CİĞER TERRİNE TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

500 gr. dana ciğeri

250 gr. sinirsiz dana eti (tranş, yumurta, veya sokumdan)

250 gr. iç yağı

300 gr. krema

3 yumurta

4 çorba kaşığı un

1 soğan

1 çorba kaşığı silme tuz

5 adet tane karabiber

Az fesleğen

Az biberiye

CİĞER TERRİNE NASIL YAPILIR?

Krema yumurta ve un hariç bütün malzemeyi karıştırınız İnce aynalı makinadan iki üç defa çekip bir kaba koyunuz Ağaç bir spatula ile karıştırarak unu yedirip yumurta ve kremayı ilâve ederek yedirip iyice karıştırınız Yirmi santim kutrunda oval bir terinin, yoksa güvecin veya bir kalıbın veya kek kalıbının içine mümkün olduğu kadar ince dilimlenmiş iç yağı ile kaplayınız Hazırladığınız harcı içine doldurup üzerine tekrar ince dilimlenmiş iç yağı ile kapatınız Üzerine iki adet defneyaprağı koyunuz Üzerini iki katlı yanmaz alüminyum kâğıdı ile yoksa yağlı kâğıt ile kapatıp kapağını kapatınız Bir tepsiye kalıbın yarısı seviyesine gelecek şekilde su koyup kalıbı suyun içine oturtunuz Orta ateşli fırında bir saat pişiriniz Fırından ve suyun içinde çıkarıp yağını süzdürüp ikisini ayrı ayrı buzlukta muhafaza ediniz Bir gün sonra dilim dilim keserek servis ediniz.