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Giriş Tarihi: 12.11.2021 23:19 Son Güncelleme: 12.11.2021 23:22

Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler Hükümeti'nin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler Hükümeti’nin 17 Ekim 2009’daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler Hükümeti'nin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler Hükümeti'nin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler Hükümeti'nin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler Hükümeti'nin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

A- Uzayda
B- Dağ zirvesinde
C- Su altında (CEVAP)
D- Volkan bacasında

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Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler Hükümeti'nin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?
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