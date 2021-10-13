Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 13 Ekim Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında yer alacak olan filmde; polislikten ihraç edilen Brian O'Conner, bir yarışta yakalanarak eski şefleri tarafından 2 seçeneğe maruz kalır ve tercih edeceği seçenek hayatını tümden değiştirecektir. Peki; Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi oyuncuları kimler?

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ KONUSU

Polislikten ihraç edilen Brian O'Conner, bir yarışta yakalanarak eski şefleri tarafından 2 seçeneğe maruz kalır. Eski şefleri, Brian'a verecekleri görevi yapması durumunda sicilinin temizlenmesi sözünü verir. Bu görev Miami kökenli ithalat-ihracatçı Carter Verone'in dolaşıma sokmaya çalıştığı kara parayla suçüstü yakalanmasıdır. Brian kendisine görevde eşlik etmesi için verilen ortağı kabul etmeyip, çocukluk arkadaşlarından olan Roman Pearce ile görüşmeye gider ve onun da sicilinin temizlenmesi karşılığında görevde eşlik etmesi için Pearce ile iş birliği yapar. Verone'i kıstırarak amacına ulaşmaya çalışan O'Conner, gizli ajan Monica Fuentes ile de iş birliğine girer.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: John Singleton

Oyuncular: Paul Walker, Tyrese Gibson, James Remar, Cole Hauser, Ludacris

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2003

Vizyon Tarihi :18 Nisan 2003 Cuma

Senaryo: Michael Brandt, Derek Haas