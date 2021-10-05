‘Dergiciliğin Enleri’ ödülleri sahiplerini buldu

Merhum Asım Gültekin anısına Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası Dergi Günleri sona erdi. Kapanış töreninde konuşan DERGİBİR Başkanı Metin Uçar, 12.sinin düzenlendiği fuara dikkat çekerek dergiciliğin bir okul olarak öneminden bahsederek gençliğin katliamından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tören de selamlama konuşması yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan; etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiği konuşmasında rahmetli Asım Gültekin'in başlatmış olduğu bu geleneğin devamının önemli olduğunu belirterek kültüre ve sanata destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.





GENÇLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ



Okurlar ve dergi dostları beş gün süren fuara büyük ilgi gösterdi. Fuarda ünlü yazarların da katıldığı birçok söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılar kitaplarını ve dergilerdeki yazılarını okudukları yazarlarla tanışma imkânı buldu, merak ettikleri soruların cevaplarını aldı. Fuara özellikle gençlerin ilgisi yoğundu.



ONUR ÖDÜLÜ ASIM GÜLTEKİN'İN EŞİNE VERİLDİ



Kapanış programında "Dergiciliğin Enleri" ödülleri de sahiplerini buldu. Her yıl bir dergiye verilen "Onur Ödülü" bu yıl merhum Asım Gültekin'in ailesine verildi. Merhum Gültekin'in eşi ve çocuklarının da katıldığı kapanış töreninde "Onur Ödülü", Asım Gültekin'in eşi Nurdan Gültekin Hanımefendi'ye İsmail Kılıçarslan tarafından takdim edildi. DERGİBİR önderliğinde; Fatih Belediyesi, TİKA, YTB, TCDD ve Albayrak Medya desteği ile düzenlenen 12. Dergi Günleri'nde ödül alan diğer dergi ve kurumlar da şunlar oldu;





1. Onur Ödülü- Gültekin Ailesi

2. Belediye Dergiciliği Özel Ödülü- Kahramanmaraş Belediyesi

3. Dergicilik Okulu Özel Ödülü- Esenler Belediyesi

4. Kültüre En Çok Yatırım Yapan Belediye- Fatih Belediyesi

5. En Genç Dergici Ödülü- Ömer Halis Uçar (yaş 4) İlk Dergim

6. En İlgi Çeken Gençlik Dergisi- Genç Dergi

7. En Yazılmayanları Yazan Dergi- Derin Tarih

8. En Çekici Dergi- Özçekim Dergisi

9. Fuar Özel Ödülü-Serçe Dergisi

10. En Kolektif Dergi- Hark Dergisi

11. En Çok Özel Sayı Yapan Dergi- Hece Dergisi

12. En Fiyakalı Dergi- Fiyaka Dergisi (Yunanistan)

13. Karikatür Özel Ödülü- Ahmet Altay (Dünya Çizerler Birliği Başkanı)

14. En Naif Dergi- Hayal Bilgisi

15. En Çok Dosya Yapan Gençlik Dergisi- Genç Öncüler

16. "En Özel" Alan Dergisi- Siyer Dergisi

17. En Çok Dilde Yayın Yapan Okul Dergisi- Siyer Gazetesi ( Mehmet Emin Saraç İHL)

18. En Çok Dergi Çıkaran Gençlik Merkezi- Gençlik ve Spor Bakanlığı Denizli Gençlik Merkezi

19. En Yeni Çocuk Dergisi- Cim (Diyanet İşleri Başkanlığı)

20. En Titiz Dergi- Hane Dergisi