Giriş Tarihi: 4.9.2021 22:08Son Güncelleme: 4.9.2021 22:10
Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?
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ATV ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölüm ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyircisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster programı her Cumartesi reyting rekorları kırıyor. Bu akşamki programda yer alan “Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur? “ sorusunun yanıtı için de araştırmalar başladı. “Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur? “ sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.