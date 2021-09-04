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Giriş Tarihi: 4.9.2021 22:08 Son Güncelleme: 4.9.2021 22:10

Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?

Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?

ATV ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölüm ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyircisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster programı her Cumartesi reyting rekorları kırıyor. Bu akşamki programda yer alan “Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur? “ sorusunun yanıtı için de araştırmalar başladı. “Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur? “ sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?

1978

1983

1988

1993

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Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?
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