Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
SORU: Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir?
A- Yahya Kemal Beyatlı
B- Ahmet Hamdi Tanpınar (CEVAP)
C- Cemal Süreya
D- Peyami Safa