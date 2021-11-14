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Haberler Medya Haberleri Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel, hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir?
Giriş Tarihi: 14.11.2021 21:59 Son Güncelleme: 14.11.2021 21:59

Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel, hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir?

Edip Cansever’in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra Bu şiirler çok güzel, hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir?

A- Yahya Kemal Beyatlı
B- Ahmet Hamdi Tanpınar (CEVAP)
C- Cemal Süreya
D- Peyami Safa

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Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel, hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir?
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