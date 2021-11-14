Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil? diyen kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.