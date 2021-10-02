Elysium: Yeni Cennet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Elysium: Yeni Cennet filmi oyuncuları ve konusu

Uzak bir gelecekte geçen aksiyon ve bilim kurgu türündeki Elysium: Yeni Cennet filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Filmi televizyon yayın akışında gören filmseverler Elysium: Yeni Cennet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt arıyor. 2013 yapımı filme ilişkin merak edilenlerin yanıtı haberimizde.
ELYSIUM: YENİ CENNET KONUSU
Yıl 2154, insanlar iki sınıfa ayrılmıştır: Çok varlıklılar Elysium adlı uzay istasyonunda, geriye kalanlarsa yıkılmış dünyada yaşamaktadırlar. Dünyada yaşayanlar gezegenin yoksulluk ortamından kaçmaya çalışırlar. Ancak, Elysium'dakiler dünyadan göçü yasaklayan yasalar doğrultusunda lüks ve konforlu yaşantılarını koruyabilmek için herşeyi yapmaya hazırdırlar.
Yönetmen: Neill Blomkamp
Senaryo: Neill Blomkamp
Filmin Türü: Aksiyon, Drama, Bilim Kurgu,
Orijinal Adı: Elysium
Yapım Yılı: 2013
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 109 dk.
ELYSIUM: YENİ CENNET OYUNCULARI
Matt Damon,
Alice Braga,
Jose Pablo Cantillo,
William Fichtner,
Jodie Foster