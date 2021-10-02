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Giriş Tarihi: 2.10.2021 17:19

Elysium: Yeni Cennet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Elysium: Yeni Cennet filmi oyuncuları ve konusu

Elysium: Yeni Cennet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Elysium: Yeni Cennet filmi oyuncuları ve konusu

Bu akşam televizyon yayın akışında yer alan Elysium: Yeni Cennet filmi yabancı film severlerin gündeminde yer alıyor. Bilim kurgu türüne meraklı olanlar Elysium: Yeni Cennet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler sorularıyla filmi inceleme altına alıyor. İşte bu filme ilişkin merak edilenlerin yanıtı ile Elysium: Yeni Cennet filmi oyuncuları ve konusu.

Uzak bir gelecekte geçen aksiyon ve bilim kurgu türündeki Elysium: Yeni Cennet filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Filmi televizyon yayın akışında gören filmseverler Elysium: Yeni Cennet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt arıyor. 2013 yapımı filme ilişkin merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

ELYSIUM: YENİ CENNET KONUSU

Yıl 2154, insanlar iki sınıfa ayrılmıştır: Çok varlıklılar Elysium adlı uzay istasyonunda, geriye kalanlarsa yıkılmış dünyada yaşamaktadırlar. Dünyada yaşayanlar gezegenin yoksulluk ortamından kaçmaya çalışırlar. Ancak, Elysium'dakiler dünyadan göçü yasaklayan yasalar doğrultusunda lüks ve konforlu yaşantılarını koruyabilmek için herşeyi yapmaya hazırdırlar.

Yönetmen: Neill Blomkamp

Senaryo: Neill Blomkamp

Filmin Türü: Aksiyon, Drama, Bilim Kurgu,

Orijinal Adı: Elysium

Yapım Yılı: 2013

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 109 dk.

ELYSIUM: YENİ CENNET OYUNCULARI

Matt Damon,

Alice Braga,

Jose Pablo Cantillo,

William Fichtner,

Jodie Foster

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Elysium: Yeni Cennet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Elysium: Yeni Cennet filmi oyuncuları ve konusu
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