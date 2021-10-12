Enginar Dolması tarifi: Enginar Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Enginar Dolması tarifi ile ilgili detayları merak edenler Enginar Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ENGİNAR DOLMASI MALZEMELER

8 adet enginar

1 adet limon

1 çay bardağı pirinç

2 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

1 demet dereotu

1 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı dolma fıstığı

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Yenibahar

Tarçın

Tuz

Karabiber

ENGİNAR DOLMASI YAPILIŞI