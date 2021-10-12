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Giriş Tarihi: 12.10.2021 23:46 Son Güncelleme: 12.10.2021 23:46

Enginar Dolması tarifi: Enginar Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Enginar Dolması tarifi: Enginar Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Enginar Dolması yapmaları istendi. Enginar Dolması tarifi yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Enginar Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Enginar Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Enginar Dolması tarifi ile ilgili detayları merak edenler Enginar Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ENGİNAR DOLMASI MALZEMELER

  • 8 adet enginar
  • 1 adet limon
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 2 adet orta boy soğan
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 demet dereotu
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 yemek kaşığı dolma fıstığı
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • Yenibahar
  • Tarçın
  • Tuz
  • Karabiber

ENGİNAR DOLMASI YAPILIŞI

  1. Enginarların en dış yapraklarını koparın.
  2. Diğer yaprakların sivri uçlarını makas ya da bıçakla kesin.
  3. Enginarların göbeklerindeki çiçekli kısımları bir çay kaşığı yardımıyla kazıyın.
  4. Enginarları kararmaları için limonlu suya koyup bekletin.
  5. Sıvı yağı tencerede kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanları kavurun.
  6. Pirinçleri de ilave edip kavurmaya devam edin.
  7. Baharatları ve ince ince doğradığınız yeşillikleri de ekleyin ve dolma içini hazırlayın.
  8. İçine pirinçli harç doldurduğunuz enginarları pilav tenceresine dizin.
  9. Üstüne bir tabak kapatıp kenarından sıcak su dökün ve kapağını kapatın.
  10. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin.
  11. Zeytinyağlı enginar dolması hazır! Dereotuyla süsleyip servis edebilirsiniz.

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Enginar Dolması tarifi: Enginar Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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