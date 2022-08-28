Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından olan filmde, Bilo, Cano isimli bir kıza aşıktır. Fakat köyün ağası Maho Ağa da Cano'ya göz koymuştur. Peki, Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU NEDİR?

Bilo, Cano isimli bir kıza aşıktır. Fakat köyün ağası Maho Ağa da Cano'ya göz koymuştur. Cano'nun babası Memo, Bilo'nun babasını öldürdüğü için yıllardır hapistedir. Hapisten çıkıp köye dönmesi üzerine büyün köylüler ve Maho Ağa Bilo'ya Memo'yu vurması için baskı yapar. Bilo sevdiği kızın babasını öldürmek için bir karar vermek zorundadır ve bu kararın sonunda eşkiyalığa soyunur. Şivan ve Hüso ile dağa çıkan Bilo, eşkiyalık deneyiminden ziyade talihsiz ve komik maceralarla karşı karşıya kalır.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI

Şener Şen - Maho Ağa

İlyas Salman - Sefil Bilo

Sevda Aktolga - Cano Kız

Adile Naşit - Sultan Bacı

Münir Özkul - Hüso Emmi

İhsan Yüce - Şivan Emmi

Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı - Memo

Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur

Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi İstanbul Çatalca'da çekilmiştir.