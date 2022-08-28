Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından olan filmde, Bilo, Cano isimli bir kıza aşıktır. Fakat köyün ağası Maho Ağa da Cano'ya göz koymuştur. Peki, Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU NEDİR?
Bilo, Cano isimli bir kıza aşıktır. Fakat köyün ağası Maho Ağa da Cano'ya göz koymuştur. Cano'nun babası Memo, Bilo'nun babasını öldürdüğü için yıllardır hapistedir. Hapisten çıkıp köye dönmesi üzerine büyün köylüler ve Maho Ağa Bilo'ya Memo'yu vurması için baskı yapar. Bilo sevdiği kızın babasını öldürmek için bir karar vermek zorundadır ve bu kararın sonunda eşkiyalığa soyunur. Şivan ve Hüso ile dağa çıkan Bilo, eşkiyalık deneyiminden ziyade talihsiz ve komik maceralarla karşı karşıya kalır.
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI
Şener Şen - Maho Ağa
İlyas Salman - Sefil Bilo
Sevda Aktolga - Cano Kız
Adile Naşit - Sultan Bacı
Münir Özkul - Hüso Emmi
İhsan Yüce - Şivan Emmi
Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo
Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı
Osman Bardakçı - Memo
Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur
Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?
Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi İstanbul Çatalca'da çekilmiştir.