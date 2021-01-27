Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. yeni bölüm atv ile yayınlandı! Eşkıya'da Çakırbeyliler haini buldu
Türkiye'de televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. yeni bölümü ile dün akşam atv'de seyirci ile buluştu. Çakırbeyliler'den Hayriye'nin beklenmeyen kaybı, tüm aileyi ve dostlarını derinden sarsarken, haini bulmak için Çakırbeylilerin planı işe yaradı. Yine bomba gibi bir bölümle seyirci karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. son bölüm tamamı diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Bu başlık altında, atv ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. son bölüm tamamı yer alıyor!