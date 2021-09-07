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Giriş Tarihi: 7.9.2021 23:32 Son Güncelleme: 7.9.2021 23:33

Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır?

Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır? sorusunun cevabı

Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır?

A- SUPERMAN

B- HE-MAN

C- IRON MAN

D- SPİDER-MAN

CEVAP:B

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Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır?
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