Giriş Tarihi: 7.9.2021 23:32Son Güncelleme: 7.9.2021 23:33
Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır?
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ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır? sorusunun cevabı
Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır?
A- SUPERMAN
B- HE-MAN
C- IRON MAN
D- SPİDER-MAN
CEVAP:B
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Eternia, hangi süper kahramanın yaşadığı gezegenin adıdır?