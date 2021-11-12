Etli gölevez yemeği tarifi: MasterChef etli gölevez yemeği nasıl yapılır?

Etli gölevez yemeği tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından gündeme gelerek merak konusu olarak MasterChef Etli gölevez yemeği nasıl yapılır? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
ETLİ GÖLEVEZ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
- 1 adet büyük boy gölevez
- 300 gr. kuşbaşı kuzu eti
- 2 yemek kaşığı tatlı toz biber
- 2 yemek kaşığı margarin
- Tuz
- 6 su bardağı sıcak su
- Yarım limon
ETLİ GÖLEVEZ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
- Gölevezi yıkayıp kabuğunu soyun ve ceviz büyüklüğünde küpler halinde doğrayın.
- Kuşbaşı etleri ve margarini orta boy bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, sık sık karıştırarak 5-6 dakika, etler suyunu verip tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu hemen ekleyip kısık ateşte 25-30 dakika daha pişirin.
- Toz biberi, tuzu, limon suyunu ve gölevezleri de ekleyip sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. 4 su bardağı sıcak suyu da ilave ederek orta ısılı ateşte gölevezler iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.
KAYNAK: acunn.com