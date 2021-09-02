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Giriş Tarihi: 2.9.2021 01:00 Son Güncelleme: 2.9.2021 01:00

Evde baklava tarifi: Evde baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Evde baklava tarifi: Evde baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde yapılan MasterClass’da evde baklava yapmanın incelikleri yarışmacılara öğretildi. Ekranlarda baklava yapımını izleyenler kendileri de hazırlamak isteyerek evde baklava tarifi ile ilgili detayları evde baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan evde baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında baklava hazırlama masterclassı verildi. Ekranlarda eğitimi izleyenler evde baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

EVDE BAKLAVA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı Ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı süt
  • 3 adet yumurta
  • 5 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı toz Antep fıstığı
  • 3,5 su bardağı toz şeker
  • ½ tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • 3,5 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı mısır nişastası
  • 250 gram eritilmiş tereyağı
  • 3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

EVDE BAKLAVA NASIL YAPILIR?

  1. Derin bir kabın içerisine unu alın. Unun orta kısmını parmak uçlarınız yardımıyla açın. Sirke, tuz, Ayçiçek yağı, kabartma tozu, yumurta malzemelerini bu boşluğa ekleyin.
  2. Malzemelerin tümünü yavaşça karıştırın. Hamur kulak memeş kıvamını aldığında dinlenmeye alın. 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendirin. Hamurun üzerini bir bezle kapatmayı unutmayın.
  3. Hamur dinlendikten sonra 20 parçaya ayırın. Sonra mermer tezgahta bu parçaları yuvarlayın. Tezgahı unlayın. Her bir parçayı tabak büyüklüğünde açın.
  4. Aralarına mısır nişastası serpiştirin. Hamurları üst üste dizin ve bir oklava ile incecik açmaya devam edin.
  5. Tereyağını kısık ateşte eritin.
  6. Fırın tepsinin tereyağı ile yağlayın.
  7. 10 adet yufkanın aralarının tereyağı ile yağlayın. Bu yufkaları fırın tepsisine üst üste olmak kaydıyla dizin.
  8. Ceviz için baklavanın orta katına serpiştirin.
  9. Kalan yufkaları da aynı şekilde yağlayıp üst üste dizin. Yufkaların kenarlarını bir bıçak ile tepsinin altına doğru itin.
  10. Baklavayı dikdörtgen şekilde dilimleyin. Kalan tereyağını yumurta fırçası ile baklavanın üzerine sürün.
  11. Fırını önceden 180 derecede ısıtın.
  12. Baklavayı fırına sürün. Üzeri kızarana kadar 50 dakika boyunca pişirin.
  13. Baklavanın şerbetini hazırlayın.
  14. Şerbeti bir kepçe yardımıyla fırından çıkarttığınız baklavanın üzerine döktükten sonra baklavanın şerbeti içine çekmesi için bir süre bekleyin.
  15. Üzerine Antep fıstığı serpiştirip servis edebilirsiniz.

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Evde baklava tarifi: Evde baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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