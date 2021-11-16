Everest filmi konusu ve oyuncuları için araştırmalar başladı. ATV ekranlarına 16 Kasım Salı akşamı gelecek olan filmde Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcının zorlu mücadelesi anlatılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan büyük bir felaketin ardından hayat mücadelesi başlayacak. Peki, Everest filmi konusu nedir? Everest filmi oyuncuları kimler?

EVEREST FİLMİ KONUSU

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur. 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikâyeden konusunu alan filmin yönetmeni Baltasar Kormákur. Filmin başrollerini ise Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes ve Jason Clarke gibi ünlü isimler paylaşıyor.

EVEREST FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Baltasar Kormákur

Tür : Aksiyon/Macera/Biyografi

Oyuncular : Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin