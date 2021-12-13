Eyvah Karım filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Komedi türünde olan film 2018 yılı yapımı olup filmin başrollerinde Asuman Dabak, Yosi Mizrahi, Wilma Elles gibi isimler yer alıyor. Peki; Eyvah Karım filmi konusu nedir? Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler?

EYVAH KARIM FİLMİ KONUSU

Raşit Çelikezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Eyvah Karım" filminde, zengin ve sosyetik bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Karısının tatile gitmesini fırsat bilen adam hemen çapkınlık planları yapar. Fakat başına gelenler planladıklarından bambaşkadır. Evde çapkınlık planı yapan adamın tadını önce eve giren üç farklı hırsız bozar. Bu yetmezmiş gibi bir de karısı sürpriz yapmak için aniden eve geri döner.

EYVAH KARIM FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Raşit Çelikezer

Yapım yılı : 2018

Türü : Komedi

Oyuncular : Asuman Dabak, Yosi Mizrahi, Wilma Elles, Sadi Celil Cengiz