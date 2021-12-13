Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Eyvah Karım filmi konusu nedir? Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:36

Eyvah Karım filmi konusu nedir? Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler?

Eyvah Karım filmi konusu nedir? Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler?

13 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Eyvah Karım filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmde; zengin ve sosyetik bir çiftin hikayesi anlatılırken filmin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer yer alıyor. 2018 yılı yapımı olan Eyvah Karım filmi konusu nedir? Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler?

Eyvah Karım filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Komedi türünde olan film 2018 yılı yapımı olup filmin başrollerinde Asuman Dabak, Yosi Mizrahi, Wilma Elles gibi isimler yer alıyor. Peki; Eyvah Karım filmi konusu nedir? Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler?

EYVAH KARIM FİLMİ KONUSU

Raşit Çelikezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Eyvah Karım" filminde, zengin ve sosyetik bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Karısının tatile gitmesini fırsat bilen adam hemen çapkınlık planları yapar. Fakat başına gelenler planladıklarından bambaşkadır. Evde çapkınlık planı yapan adamın tadını önce eve giren üç farklı hırsız bozar. Bu yetmezmiş gibi bir de karısı sürpriz yapmak için aniden eve geri döner.

EYVAH KARIM FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Raşit Çelikezer

Yapım yılı : 2018

Türü : Komedi

Oyuncular : Asuman Dabak, Yosi Mizrahi, Wilma Elles, Sadi Celil Cengiz

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyvah Karım filmi konusu nedir? Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA