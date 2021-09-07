Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım’a ne oldu? 7 Eylül 2021 Salı Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım neden bayıldı?

GELİNİM MUTFAKTA NİLGÜN HANIM'A NE OLDU? 7 EYLÜL 2021 SALI

Nilgün Hanım, kaynanalar odasında yavaş yavaş kendinden geçmeye başlıyor. Bunu fark edenler telaşla başına geliyor. Ciddi bir durum olduğu anlaşılınca da Nilgün Hanım apar topar hastaneye kaldırılıyor. Başta gelini Yağnur olmak üzere bu anları korku dolu gözlerle izliyorlar.

Öte yandan; Nilgün Hanım'ın bayılmadan önce Yaren'in yapıp getirdiği keki yemesinin ardından fenalaşması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Nilgün Hanım'ın kekin içindeki bir malzemeye alerjisi olduğu için bayıldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Canlı yayında Yağnur kaynanasının fıstığa alerjisi olduğunu söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR VE KAYINVALİDESİ NİLGÜN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Yağnur, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün Hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.