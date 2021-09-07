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Haberler Medya Haberleri Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım’a ne oldu? 7 Eylül 2021 Salı Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım neden bayıldı?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 15:29 Son Güncelleme: 7.9.2021 15:29

Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım’a ne oldu? 7 Eylül 2021 Salı Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım neden bayıldı?

Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım’a ne oldu? 7 Eylül 2021 Salı Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım neden bayıldı?

Kanal D ekranlarına hafta içi her gün gelen Gelinim Mutfakta Demet Akalın’ın sunumu ile izleyici karşısına çıkıyor. 7 Eylül Salı günkü bölümde; Yağnur’un kayınvalidesi Nilgün Hanım’ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılması sonrası izleyenler “Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım’a ne oldu? Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım neden bayıldı?” sorularına yanıt arıyor. İşte Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım’ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler!

Demet Akalın'ın sunumu ile Kanal D ekranlarına hafta içi her gün gelen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında Yağnur'un kayınvalidesi Nilgün Hanım programda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kayınvalide Nilgün Hanım'ın sağlık durumu, programın seyircileri tarafından merak edilirken "Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım'a ne oldu? Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım neden bayıldı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte konuya yönelik son bilgiler.

GELİNİM MUTFAKTA NİLGÜN HANIM'A NE OLDU? 7 EYLÜL 2021 SALI

Nilgün Hanım, kaynanalar odasında yavaş yavaş kendinden geçmeye başlıyor. Bunu fark edenler telaşla başına geliyor. Ciddi bir durum olduğu anlaşılınca da Nilgün Hanım apar topar hastaneye kaldırılıyor. Başta gelini Yağnur olmak üzere bu anları korku dolu gözlerle izliyorlar.

Öte yandan; Nilgün Hanım'ın bayılmadan önce Yaren'in yapıp getirdiği keki yemesinin ardından fenalaşması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Nilgün Hanım'ın kekin içindeki bir malzemeye alerjisi olduğu için bayıldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Canlı yayında Yağnur kaynanasının fıstığa alerjisi olduğunu söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR VE KAYINVALİDESİ NİLGÜN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Yağnur, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün Hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

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Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım’a ne oldu? 7 Eylül 2021 Salı Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım neden bayıldı?
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