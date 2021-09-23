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Giriş Tarihi: 23.9.2021 01:01 Son Güncelleme: 23.9.2021 01:01

Girit Böreği Tarifi: Girit Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Girit Böreği Tarifi: Girit Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından Girit Böreği yapmaları istenmesi sonrasında Girit Böreği Tarifi ile ilgili olarak Girit Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan Girit Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları Girit Böreğini en iyi yapan olmak için mücadele verdi. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Girit Böreği Tarifi ile ilgili olarak Girit Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

GİRİT BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

GİRİT BÖREĞİ MALZEMELER

Hamuru için:

  • 2.5 su bardağı un
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı yoğurt

İç malzeme için:

  • 1 kg soğan,
  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta,
  • 50 gram susam

GİRİT BÖREĞİ YAPILIŞI

İç malzeme için soğanları ince piyazlık doğrayın ve zeytinyağında krem kıvamına gelinceye kadar iyice kavurun. Tüm hamur malzemesini yoğurup, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Daha sonra iki eşit parçaya bölün. Unlu zeminde merdane yardımıyla orta boy yuvarlak kek kalıbı büyüklüğünde açın. Yağlanmış kalıba bir parça hamuru elinizle bastırarak yayın. Üzerine harcı yerleştirip, ikinci parça hamuru üzerine kapatın. Çırpılmış yumurta sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana dek pişirin. Kare şeklinde keserek servis yapın.

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Girit Böreği Tarifi: Girit Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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