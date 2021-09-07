ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster programında Gölgesinden'' Bıktım Usandım sürüklemekten onu / Senelerdir, ayaklarımın ucunda/ Bu dünyada biraz da yaşayalım/ O tek başına/ Ben tek başıma'' diye bahseden şair kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dört şıktan doğru cevap araştırılıyor. Peki Gölgesinden'' Bıktım Usandım sürüklemekten onu / Senelerdir, ayaklarımın ucunda/ Bu dünyada biraz da yaşayalım/ O tek başına/ Ben tek başıma'' diye bahseden şair kimdir?

D- ORHAN VELİ KANIK CEVAP)