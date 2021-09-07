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Giriş Tarihi: 7.9.2021 23:37 Son Güncelleme: 7.9.2021 23:41

Gölgesinden ’’Bıktım Usandım sürüklemekten onu / Senelerdir, ayaklarımın ucunda/ Bu dünyada biraz da yaşayalım/ O tek başına/ Ben tek başıma’’ diye bahseden şair kimdir?

Gölgesinden ’’Bıktım Usandım sürüklemekten onu / Senelerdir, ayaklarımın ucunda/ Bu dünyada biraz da yaşayalım/ O tek başına/ Ben tek başıma’’ diye bahseden şair kimdir?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Gölgesinden’’ Bıktım Usandım sürüklemekten onu / Senelerdir, ayaklarımın ucunda/ Bu dünyada biraz da yaşayalım/ O tek başına/ Ben tek başıma’’ diye bahseden şair kimdir? ? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Gölgesinden’’ Bıktım Usandım sürüklemekten onu / Senelerdir, ayaklarımın ucunda/ Bu dünyada biraz da yaşayalım/ O tek başına/ Ben tek başıma’’ diye bahseden şair kimdir? sorusunun yanıtı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster programında Gölgesinden'' Bıktım Usandım sürüklemekten onu / Senelerdir, ayaklarımın ucunda/ Bu dünyada biraz da yaşayalım/ O tek başına/ Ben tek başıma'' diye bahseden şair kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dört şıktan doğru cevap araştırılıyor. Peki Gölgesinden'' Bıktım Usandım sürüklemekten onu / Senelerdir, ayaklarımın ucunda/ Bu dünyada biraz da yaşayalım/ O tek başına/ Ben tek başıma'' diye bahseden şair kimdir?

D- ORHAN VELİ KANIK CEVAP)

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Gölgesinden ’’Bıktım Usandım sürüklemekten onu / Senelerdir, ayaklarımın ucunda/ Bu dünyada biraz da yaşayalım/ O tek başına/ Ben tek başıma’’ diye bahseden şair kimdir?
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