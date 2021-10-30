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Giriş Tarihi: 30.10.2021 20:24 Son Güncelleme: 30.10.2021 20:24

Gönül Dağı 38. bölüm full izle! Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?

Gönül Dağı 38. bölüm full izle! Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 38. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi? sorusu merak konusu olurken dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “Gönül Dağı 38. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Gönül Dağı 38. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında 38. bölümüyle yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Gönül Dağı 38. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

GÖNÜL DAĞI 38. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Gönül Dağı dizisi full izleme linki ve özet bilgileri şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Gönül Dağı 38. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi



GÖNÜL DAĞI 38. BÖLÜM ÖZETİ

"Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?



Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?



Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye bırakır. Öte tarafta Kenan da mendili ararken mendil bir şekilde ona gelmiştir. Kenan mendili getirenin kim olduğunu bulmaya çalışacaktır…

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Gönül Dağı 38. bölüm full izle! Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?
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