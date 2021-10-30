Gönül Dağı 38. bölüm full izle! Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?

Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında 38. bölümüyle yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Gönül Dağı 38. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 ile Gönül Dağı dizisi full izleme linki ve özet bilgileri şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Gönül Dağı 38. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
"Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?
Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?
Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye bırakır. Öte tarafta Kenan da mendili ararken mendil bir şekilde ona gelmiştir. Kenan mendili getirenin kim olduğunu bulmaya çalışacaktır…