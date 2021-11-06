Gönül Dağı 39. bölüm full izle! Nişan sürprizinin ters tepmesi sonrası işler alt üst oluyor

Gönül Dağı dizisi 39. son bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösteriminin sona ermesinin ardından kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Gönül Dağı 39. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 ile Gönül Dağı 39. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?