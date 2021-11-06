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Giriş Tarihi: 6.11.2021 23:01

Gönül Dağı 39. bölüm full izle! Nişan sürprizinin ters tepmesi sonrası işler alt üst oluyor

Gönül Dağı 39. bölüm full izle! Nişan sürprizinin ters tepmesi sonrası işler alt üst oluyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 39. son bölümüyle diziseverlerle buluştu. Dizinin son bölümünde nişan sürprizinin ters tepmesi sonrası işler alt üst oluyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler “Gönül Dağı 39. bölüm full izle” şeklinde araştırmalar sürüyor. TRT 1 ile Gönül Dağı 39. bölüm full izle linki ve özet detayları.

Gönül Dağı dizisi 39. son bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösteriminin sona ermesinin ardından kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Gönül Dağı 39. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

GÖNÜL DAĞI 39. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Gönül Dağı 39. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linkle Gönül Dağı 39. Bölümün tamamını aşağıda yer alan linkle izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi


GÖNÜL DAĞI 39. BÖLÜM FULL İZLE

Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?



Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir?

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Gönül Dağı 39. bölüm full izle! Nişan sürprizinin ters tepmesi sonrası işler alt üst oluyor
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