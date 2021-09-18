Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 32.bölüm fragmanı yayınlandı!

Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizi bu hafta 32.bölümüyle ekrana gelecek. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Dilek'in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner'in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner'in karar vermesini güçleştirir. Başta Doktor Kenan olmak üzere Taner ve amcaoğulları dahil bütün kasabalı salgını bitirmek için uğraşmaktadır. Tüm bu yaşananlardan sonra Dilek'in, aşkı için alacağı karar ne olacaktır?

Ramazan, Asuman'la evlenme konusunda ailesini arkasına almıştır. Önündeki tek sorun olan Münir'i de ikna etmeyi başarınca isteme günü gelir. Ramazan ve Asuman birbirlerine kavuşacak olmanın heyecanı içindeyken Münir'in kararı ne olacaktır?"