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Haberler Medya Haberleri Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 32.bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:04

Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 32.bölüm fragmanı yayınlandı!

Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 32.bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT1 ekranlarında bu akşam Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali’nin rol aldığı yapımda bu hafta Dilek’in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner’in karar vermek için iki günü vardır. Yeni bölüm fragmanın televizyonda dönmesiyle heyecan arttı. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizi bu hafta 32.bölümüyle ekrana gelecek. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Dilek'in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner'in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner'in karar vermesini güçleştirir. Başta Doktor Kenan olmak üzere Taner ve amcaoğulları dahil bütün kasabalı salgını bitirmek için uğraşmaktadır. Tüm bu yaşananlardan sonra Dilek'in, aşkı için alacağı karar ne olacaktır?

Ramazan, Asuman'la evlenme konusunda ailesini arkasına almıştır. Önündeki tek sorun olan Münir'i de ikna etmeyi başarınca isteme günü gelir. Ramazan ve Asuman birbirlerine kavuşacak olmanın heyecanı içindeyken Münir'in kararı ne olacaktır?"

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Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 32.bölüm fragmanı yayınlandı!
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