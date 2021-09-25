Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Kasabada işler karışıyor!

Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Çekimleri Eskişehir'de devam eden yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler oluyor. Kasabada kalma kararının ardından Dilek ve Taner'in alacağı karar ne olacaktır? Ailesiyle ilgili gerçeklerin izinde ilerleyen Kenan, amacına ulaşabilecek midir? İşte Gönül Dağı yeni bölümde yaşanacak gelişmeler…

GÖNÜL DAĞI 33.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramazan'ın Asuman'ı kaçırması kasabada işlerin karışmasına neden olmuştur. Taner ve Veysel bir yandan bu durumu toparlamak için çabalarken öbür yandan Münir'in duymaması için uğraşırlar. Ancak Münir her şeyi öğrenir ve işler iyice çıkmaza girer. Bu karışıklıkta Asuman ve Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?

Kasabada kalma kararının ardından Dilek ve Taner'in alacağı karar ne olacaktır? Ailesiyle ilgili gerçeklerin izinde ilerleyen Kenan, amacına ulaşabilecek midir?

Minibüs ihalesinin zamanı gelmiştir. Sefer ihaleyi almak için hazırlık yapar fakat bu defa karşısında dişli bir rakip vardır. Sefer ihaleyi alabilecek midir?