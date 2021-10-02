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Giriş Tarihi: 2.10.2021 14:16

Gönül Dağı yeni bölüme sürpriz oyuncu! Sevilay Gültekin kimdir, kaç yaşında?

Gönül Dağı yeni bölüme sürpriz oyuncu! Sevilay Gültekin kimdir, kaç yaşında?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Eskişehir’de çekilen diziye bu hafta yeni bir oyuncu dahil oluyor. Geçen haftaki son bölümde Ramazan'ın Asuman'ı kaçırması kasabada işlerin karışmasına neden olmuştu. Bu akşamki 34.bölüme Sevilay Gültekin Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Sevilay Gültekin kimdir, kaç yaşında?

Sevilay Gültekin hayatı ile merak ediliyor. Başrolünde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı ve Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisinde Sevilay Gültekin Meryem karakterini canlandıracak. Peki Sevilay Gültekin kimdir, kaç yaşında?

SEVİLAY GÜLTEKİN KİMDİR?

Sevilay Gültekin 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşındaki oyuncu Dialog Anlatım İletişim – Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi'nde de eğitim aldı.

No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncumuz kamera karşısına ilk defa 2018 yılında Yeni Gelin dizisiyle geçmiştir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramazan'ın Asuman'ı kaçırması kasabada işlerin karışmasına neden olmuştur. Taner ve Veysel bir yandan bu durumu toparlamak için çabalarken öbür yandan Münir'in duymaması için uğraşırlar. Ancak Münir her şeyi öğrenir ve işler iyice çıkmaza girer. Bu karışıklıkta Asuman ve Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır? Kasabada kalma kararının ardından Dilek ve Taner'in alacağı karar ne olacaktır? Ailesiyle ilgili gerçeklerin izinde ilerleyen Kenan, amacına ulaşabilecek midir? Minibüs ihalesinin zamanı gelmiştir. Sefer ihaleyi almak için hazırlık yapar fakat bu defa karşısında dişli bir rakip vardır. Sefer ihaleyi alabilecek midir?

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Gönül Dağı yeni bölüme sürpriz oyuncu! Sevilay Gültekin kimdir, kaç yaşında?
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