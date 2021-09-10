Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 2. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gönül Dağı dizisi yeni sezon için geri sayım başladı. TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin yayınlanan yeni fragmanıyla beraber izleyenlerine kavuşacağı tarih de belli olmuş oldu. "TRT1 dizisi Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi ve detaylar...
GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eskişehir Sivrihisar'da çekimleri sürdürülen Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 30. bölümü ile sezon finali vermişti. Başarılı bir sezon geçiren ekip ve oyuncular sezon finaliyle birlikte tatile çıkarken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.
Dizinin yeni sezonu için gözler 11 Eylül'e çevrilirken, ikinci fragman ise yayınlandı.
SEZON FİNALİNDE NE OLDU?
Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır.
Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır? Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir? Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?