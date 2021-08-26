Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi?

Bu akşam Tv ekranlarına gelecek olan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Yeşilçam'ın en eski ve en güzel filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Uyanıyor'da sınıfa yeni gelen Ahmet'i kendilerine benzetmeye çalışan arkadaş grubunun hikayesi anlatılacak. Ancak Ahmet'in pes etmeyen, duygulu ve duyarlı kişiliği sayesinde sınıf arkadaşları yola gelecek. Peki, Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Tarık Akan, Şener Şen, Kemal Sunal gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları!

HABABAM SINIFI UYANIYOR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, 1976 yılında çekildi. Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer de aslında okul değildir. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU

Hababam Sınıfı'na Ahmet isminde yeni ve çalışkan bir öğrenci sınıfa dâhil olur. Hababam Sınıfı, ilk etapta köylü diye dalga geçtiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duygulu ve duyarlı bir çocuktur.

Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam Sınıfı, devamlı haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunuyor.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI

Adile Naşit – Hafize Ana

Münir Özkul – Kel Mahmut

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Kemal Sunal – İnek Şaban

Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket

Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer

Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü

Şener Şen – Badi Ekrem

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Muharrem Gürses – Müdür

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Cengiz Nezir – Bozum Cahit