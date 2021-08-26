Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi?

Bu akşam Tv ekranlarına gelecek olan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Yeşilçam'ın en eski ve en güzel filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Uyanıyor'da sınıfa yeni gelen Ahmet'i kendilerine benzetmeye çalışan arkadaş grubunun hikayesi anlatılacak. Ancak Ahmet'in pes etmeyen, duygulu ve duyarlı kişiliği sayesinde sınıf arkadaşları yola gelecek. Peki, Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Tarık Akan, Şener Şen, Kemal Sunal gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları!
Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, 1976 yılında çekildi. Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer de aslında okul değildir. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.
Hababam Sınıfı'na Ahmet isminde yeni ve çalışkan bir öğrenci sınıfa dâhil olur. Hababam Sınıfı, ilk etapta köylü diye dalga geçtiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duygulu ve duyarlı bir çocuktur.
Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam Sınıfı, devamlı haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunuyor.
Adile Naşit – Hafize Ana
Münir Özkul – Kel Mahmut
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Kemal Sunal – İnek Şaban
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Şener Şen – Badi Ekrem
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Muharrem Gürses – Müdür
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Cengiz Nezir – Bozum Cahit